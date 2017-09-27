Россия использует территорию Армении для ответа НАТО

2017-09-27 12:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Россия решила ответить НАТО, используя территорию Армении для проведения в октябре широкомасштабных военных учений ОДКБ. Учения пройдут на полигоне Баграмян.

На мысль о том, что это ответ НАТО на попытку вовлечь Ереван в орбиту своих интересов, наводит несколько моментов. Во-первых, печально известная ложь министерства обороны Армении в связи с отказом страны принять участие в проходящих на юге Грузии военных учениях Agile Spirit 2017, хотя изначально такое участие и планировалось, не оставляет сомнений в том, что это был неожиданный «совет» Москвы. Причем в первых учениях НАТО Армения участие приняла, что, видимо, и не понравилось некоторым региональным игрокам.

Правда, министерство обороны Армении распространило заявление, отметив, что заявки на участие в учениях в Грузии подано не было, а спекуляции в СМИ об отказе Армении от участия в последний момент неуместны.

Однако в министерстве обороны Грузии утверждают, что заявка все же была, и она предусматривала участие в маневрах трех военнослужащих из Армении.

Очевидно, что геополитический фактор, особенности отношений между Россией и Западом сказываются, и армянское руководство учитывает это, когда принимает решение об участии или неучастии страны в каких-то мероприятиях на территории Грузии или иных стран-партнеров НАТО.

Во-вторых, учения ОДКБ, как ни странно, также появились в планах российского руководства сравнительно недавно. И спешное проведение учений на территории Армении на фоне происходящих в регионе военно-политических процессов является весьма интересным для размышления фактом.

Регион Южного Кавказа весьма чувствителен к такого рода учениям, учитывая непростую ситуацию в российско-грузинских отношениях. И хотя глава объединенного штаба ОДКБ генерал Сидоров заявил, что военные учения не будут направлены против третьей стороны, Тбилиси не может радовать, что в непосредственной близости от границ страны проходят учения ОДКБ.

Правда, для самой Армении эти учения не более, чем выполнение долга как члена военной организации, три ведущих представителя которой – Россия, Беларусь и Казахстан имеют прекрасные отношения с Баку, порой, даже более тесные, чем со своим «союзником» по ОДКБ.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)