В Азербайджане наказания в виде ареста за некоторые преступления заменяются на финансовые санкции

2017-09-27 10:46 | www.apa.az | 3

В Азербайджане лицо, совершившее преступление против собственности, а также преступление, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов, не будет привлечено к уголовной ответственности в случае возмещения нанесенного ущерба.

Как сообщает АПА, по представлению президента Азербайджана в Уголовный кодекс предложено добавить статьи 73-1 (освобождение от уголовной ответственности за преступления против имущества) и 73-2 (освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности).

Согласно новой статье 73-1, совершивший преступления по статьям 178.1 (мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), 186.1 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба потерпевшему), 187 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), 189-1.1 (хищение энергоресурсов путем незаконного подключения к сети природного газа, электрическим или тепловым сетям, если эти деяния нанесли ущерб в значительном размере) УК АР лицо освобождается от уголовной ответственности, в случае если он договорился с пострадавшим и возместил нанесенный ущерб.

Сейчас за эти деяния предусмотрены следующие наказания: соответствующий штраф либо исправительные работы на срок до двух лет.

Согласно предложенной статье, если лицо, совершившее вышеуказанные деяния с нанесением крупного ущерба, помирится с пострадавшим лицом и полностью возместит нанесенный ущерб, в то же время в случае выплаты в госбюджет 1 эквивалента суммы нанесенного в результате преступления ущерба, данное лицо будет освобождено от уголовной ответственности.

В настоящее время за эти деяния применяются различные штрафы и наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Если вышеуказанные деяния совершены организованной группой с нанесением крупного ущерба и если каждый член группы помирится с пострадавшим лицом и полностью возместит нанесенный ущерб, в то же время в случае выплаты в госбюджет 2 эквивалентов суммы нанесенного в результате преступления ущерба, данное лицо будет освобождено от уголовной ответственности.

Согласно новой статье 73-2, если лицо, совершившее деяние (деяния), предусмотренное в статьях 209 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) и 213 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса, полностью возместит нанесенный в результате преступления ущерб, тогда лицо освобождается от уголовной ответственности.

В настоящее время за эти деяния применяются различные штрафы и наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Проект будет вынесен на обсуждение после публичных слушаний в ходе заседания Милли Меджлиса 29 сентября.