«Азнефть»: В январе-августе добыто 4 млн. тонн нефти

2017-09-27 10:47 | www.apa.az | 4

Производственное объединение «Азнефть» в январе-августе 2017 года добыло 4 млн. 113,9 тыс. тонн нефти и 3,43 млрд. кубометров газа.

Как сообщили АПА-Экономикс в объединении, с начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 49 новых скважин, в результате дополнительно добыто 71 тыс. тонн нефти.

Из бездействующего фонда в действующий в январе-августе 2017 года возвращены 69 скважин и дополнительно добыто 33,4 тыс. тонн нефти. Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-августе текущего года проведено 422 геологических мероприятия для увеличения добычи нефти, в результате дополнительно добыто 175,5 тыс. тонн нефти. В рамках проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно добыто 36 тыс. тонн нефти против запланированных 29,1 тыс. тонн.