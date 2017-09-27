Депутат рассказал о проблемах на уроках физкультуры

2017-09-27 10:00 | www.oxu.az | 4

«Ученики средней школы несерьезно относятся к относятся к урокам физкультуры, в большинстве случаев прогуливают их».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса от Гянджи Нагиф Гамзаев.

Тем не менее Н.Гамзаев отметил, что в Гяндже наблюдается большой прогресс в этом вопросе:

«Но в других районах это серьезная проблема, наша молодежь ведет сидячий образ жизни. В результате мы взращиваем потенциальных больных. Школьники прогуливают уроки физкультуры, ведут себя пассивно в спортивных кружках».

Н.Гамзаев отметил важность обсуждения этого вопроса с соответствующими структурами: «Необходимо обсудить этот вопрос и провести мониторинги».

Э.А.

