Трампу разрешили оскорблять людей в «Твиттере»

2017-09-27 10:05 | www.oxu.az | 5

«Оскорбительные посты в «Твиттере» президента США Дональда Трампа являются «социально значимыми», в связи с чем удалению не подлежат».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, такое объяснение разместила администрация соцсети, говоря об отсутствии блокировки твитов американского лидера.

Правила «Твиттера» запрещают оскорбления, угрозы в адрес других пользователей и социальных групп, призывы к насилию.

Администрация сервиса признала, что Трамп действительно злоупотребляет твитами с оскорблениями, противоречащими действующим правилам поведения.

Вместе с тем команда «Твиттера» ссылается на свои внутренние правила, которые не позволяют блокировать спорные твиты президента.

Таким образом, твиты хозяина Белого дома даже при наличии факта нарушении правил удалять нельзя, отметили в соцсети.

Н.Г.

