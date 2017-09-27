Минюсты Беларуси и Польши определили направления деятельности на 2018-2019 годы

2017-09-27 12:06 | www.trend.az | 5

Министерства юстиции Беларуси и Польши в ходе белорусско-польских межведомственных консультаций по правовым вопросам рассмотрели проект программы сотрудничества на 2018-2019 годы. Такая информация размещена на сайте Минюста, передает Белта.

Проект программы определяет направления деятельности и механизм взаимодействия ведомств обоих государств.

Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам реализации Договора между Беларусью и Польшей о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года.

Межведомственные консультации состоялись 26 сентября в Минюсте Беларуси. От польской стороны участвовали представители Департамента международного сотрудничества и прав человека.