В этом году за рубеж выехало свыше 4 млн. граждан Азербайджана - министр

2017-09-27 12:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В этом году за рубеж выехало свыше четырех миллионов азербайджанских граждан. Об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев на сегодняшнем брифинге, проведенном в связи с отмечаемым 27 сентября - Всемирным днем туризма.

Министр отметил, что за восемь месяцев текущего года в регионах страны отдохнуло почти 1,295 миллиона человек. Туристы потратили в Азербайджане 730,938 миллиона манатов, что на 2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Граждане, выехавшие за границу из Азербайджана, потратили 600 миллионов манатов. Это означает, что отношения в сфере внутреннего туризма развиваются по положительной динамике. Индустрия туризма уже вносит немалый вклад в государственный бюджет страны», - добавил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)