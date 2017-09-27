Результаты прошедшего дня Лиги Чемпионов

2017-09-27 11:14 | www.apa.az | 6
Стартовал II тур группового раунда Лиги чемпионов (ЛЧ). Как сообщает apasport.az, 16 из 32 команд, продолжающих борьбу в самом престижном клубном турнире континента, провели очередные матчи.
Все матчи первого игрового дня начались одновременно. В группе Е первый тур ознаменовался ничьими, поэтому команды боролись за первую победу. «Ливерпулю» не удалось добиться желаемого в России, а «Севилья» взяла 3 очка дома.
В группе F «Манчестер Сити» обыграл дома «Шахтёр» и стал единоличным лидером. «Наполи» же компенсировал проигрыш в первом туре домашней победой над «Фейеноордом».
Для азербайджанских любителей футбола самой интересной среди игр первого игрового дня была встреча в Стамбуле, где представитель соседней Турции «Бешикташ» принимал «Лейпциг». Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. «Чёрно-белые», начавшие выступление неожиданной гостевой победой над «Порто», упрочили своё лидерство. Португальцы же забили 3 безответных гола в Монако.
В группе Н внимание было приковано к Дортмунду, где местная «Боруссия» уступила «Реалу». Вторая победа «Тоттенхэма» поставила немцев в трудное положение.
Лига чемпионов
Групповой раунд, II тур
Группа Е
«Спартак» (Россия) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:1
Голы: Фернандо, 23 – Коутиньо, 31
«Севилья» (Испания) – «Марибор» (Словения) – 3:0
Голы: Бен Йеддер, 27, 38, 83
|
1.
|
Севилья
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5:2
|
4
|
2.
|
Ливерпуль
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3:3
|
2
|
3.
|
Спартак
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2:2
|
2
|
4.
|
Марибор
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:4
|
1
Группа F
«Манчестер Сити» (Англия) – «Шахтёр» (Украина) – 2:0
Голы: Де Брюин, 48; Стерлинг, 90
«Наполи» (Италия) – «Фейеноорд» (Голландия) – 3:1
Голы: Инсинье, 7; Мертенс, 49; Каллехон, 70 – Амрабат, 90+3
|
1.
|
Манчестер Сити
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:0
|
6
|
2.
|
Шахтёр
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:3
|
3
|
3.
|
Наполи
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:3
|
3
|
4.
|
Фейеноорд
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:7
|
0
Группа G
«Монако» (Франция) – «Порто» (Португалия) – 0:3
Голы: Абубакар, 31, 69; Лаюн, 89
«Бешикташ» (Турция) – «Лейпциг» (Германия) – 2:0
Голы: Бабель, 11; Талишка, 43
|
1.
|
Бешикташ
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:1
|
6
|
2.
|
Порто
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:3
|
3
|
3.
|
Лейпциг
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:3
|
1
|
4.
|
Монако
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:4
|
1
Группа Н
АПОЕЛ (Кипр) – «Тоттенхэм» (Англия) – 0:3
Голы: Кейн, 39, 62, 67
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Реал» (Испания) – 1:3
Голы: Обамеянг, 54 – Бейл, 18; Роналду, 50, 79
|
1.
|
Тоттенхэм
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1
|
6
|
2.
|
Реал
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1
|
6
|
3.
|
Боруссия Д
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2:6
|
0
|
4.
|
АПОЕЛ
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:6
|
0