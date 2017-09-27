Результаты прошедшего дня Лиги Чемпионов

2017-09-27 11:14 | www.apa.az | 6

Стартовал II тур группового раунда Лиги чемпионов (ЛЧ). Как сообщает apasport.az, 16 из 32 команд, продолжающих борьбу в самом престижном клубном турнире континента, провели очередные матчи.

Все матчи первого игрового дня начались одновременно. В группе Е первый тур ознаменовался ничьими, поэтому команды боролись за первую победу. «Ливерпулю» не удалось добиться желаемого в России, а «Севилья» взяла 3 очка дома.

В группе F «Манчестер Сити» обыграл дома «Шахтёр» и стал единоличным лидером. «Наполи» же компенсировал проигрыш в первом туре домашней победой над «Фейеноордом».

Для азербайджанских любителей футбола самой интересной среди игр первого игрового дня была встреча в Стамбуле, где представитель соседней Турции «Бешикташ» принимал «Лейпциг». Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. «Чёрно-белые», начавшие выступление неожиданной гостевой победой над «Порто», упрочили своё лидерство. Португальцы же забили 3 безответных гола в Монако.

В группе Н внимание было приковано к Дортмунду, где местная «Боруссия» уступила «Реалу». Вторая победа «Тоттенхэма» поставила немцев в трудное положение.

Лига чемпионов

Групповой раунд, II тур

Группа Е

«Спартак» (Россия) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:1

Голы: Фернандо, 23 – Коутиньо, 31

«Севилья» (Испания) – «Марибор» (Словения) – 3:0

Голы: Бен Йеддер, 27, 38, 83

1. Севилья 2 1 1 0 5:2 4 2. Ливерпуль 2 0 2 0 3:3 2 3. Спартак 2 0 2 0 2:2 2 4. Марибор 2 0 1 1 1:4 1

Группа F

«Манчестер Сити» (Англия) – «Шахтёр» (Украина) – 2:0

Голы: Де Брюин, 48; Стерлинг, 90

«Наполи» (Италия) – «Фейеноорд» (Голландия) – 3:1

Голы: Инсинье, 7; Мертенс, 49; Каллехон, 70 – Амрабат, 90+3

1. Манчестер Сити 2 2 0 0 6:0 6 2. Шахтёр 2 1 0 1 2:3 3 3. Наполи 2 1 0 1 4:3 3 4. Фейеноорд 2 0 0 2 1:7 0

Группа G

«Монако» (Франция) – «Порто» (Португалия) – 0:3

Голы: Абубакар, 31, 69; Лаюн, 89

«Бешикташ» (Турция) – «Лейпциг» (Германия) – 2:0

Голы: Бабель, 11; Талишка, 43

1. Бешикташ 2 2 0 0 5:1 6 2. Порто 2 1 0 1 4:3 3 3. Лейпциг 2 0 1 1 1:3 1 4. Монако 2 0 1 1 1:4 1

Группа Н

АПОЕЛ (Кипр) – «Тоттенхэм» (Англия) – 0:3

Голы: Кейн, 39, 62, 67

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Реал» (Испания) – 1:3

Голы: Обамеянг, 54 – Бейл, 18; Роналду, 50, 79