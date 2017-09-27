Израильская певица: Я чувствую себя частью азербайджанского народа – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-27 10:12 | www.oxu.az | 5

Oxu.Az представляет интервью с живущей в Израиле певицей азербайджанского происхождения Эллой Даниэль.

- Насколько мне известно, вы азербайджанка по происхождению и ваше настоящее имя и фамилия Фидан Бакиханова. Вы долгое время живете в Израиле и стали финалисткой конкурса Rising Star İsrael – 2016. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробней.

- Да, мое настоящее имя Фидан Бакиханова. Мне нравится мое азербайджанское имя, и я планирую добавить его к своему нынешнему имени, например, Элла Фидан Даниэль. Примерно год назад я приняла участие в шоу Rising star. Мне было очень интересно, я познакомилась с новыми людьми, а также получила новый опыт. Это уже осталось в прошлом, и теперь я стараюсь прославиться не участием в телешоу, а написанием музыки. Уже более 7 лет я выступаю на различных сценах – как больших, так и малых, и получаю от этого удовольствие. Я солистка группы The Betty Bear, недавно вышел наш новый альбом. Несколько дней назад мы возвратились с концерта в Москве. Чувствую, что пришло время начать новый проект. Не могу точно сказать, что будет, но я очень взволнована.

- Когда вы в последний раз были в Азербайджане? Какие воспоминания у вас остались от Баку?

- Мы переехали в Израиль, когда мне было два года. В 5 лет я приехала в гости в Баку. Помню, что мне очень понравилось море и мороженое. Надеюсь, что в ближайшем будущем вновь смогу посетить Азербайджан.

- В вашем репертуаре есть песни на азербайджанском языке?

- Я бы очень хотела исполнять азербайджанские песни. Отрадно, что я продвинулась вперед в выборе музыки, хотя это было и нелегко. Хочу изучить и азербайджанскую музыку, так как это целый мир, и я знаю, что после знакомства с ней должна буду посвятить ей свою жизнь.

- Вы хотели представить Израиль на конкурсе «Евровидение», не собираетесь выступить на конкурсе за Азербайджан?

- Если можно, хотела бы. Но не знаю, насколько конкурс «Евровидение» подходит мне.

- Поддерживаете ли вы связи с родственниками в Азербайджане?

- Я никогда не видела родственников с отцовской стороны. Хотела бы узнать о них и о своих корнях. Кто знает, может это интервью поможет мне найти их.

- Пользуясь случаем, хотели ли бы вы передать что-нибудь азербайджанцам?

- Люблю свои корни, так как несмотря на то, что я выросла в Израиле, я чувствую себя частью азербайджанского народа и надеюсь, что однажды жизнь сблизит меня с вами.

Айтен Садыгзаде