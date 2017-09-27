В Баку завтра сохранится дождливая погода

2017-09-27 12:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, ночью и утром местами возможны ливни, порывистый северо-западный ветер, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-16, днем - 17-20, в Баку ночью - 14-16, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность - 85-95 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами пройдут грозовые дожди, местами проливные, в высокогорной местности возможен мокрый снег и снег. Западный ветер местами усилится.

Ночью 11-16, днем 17-22, в горах 3-7, днем 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)