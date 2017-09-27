Министр: «За 8 месяцев этого года Азербайджан посетило 1 миллион 818 тысяч туристов»

2017-09-27 11:32 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на мероприятии, посвященном Всемирному дню туризма.

Министр отметил, что в индустрии туризма работают более 46 тысяч человек: «Азербайджан - стабильная, безопасная и гостеприимная страна. Количество выезжающих из Азербайджана составило около четырех миллионов человек. Сюда входят все поездки. Граждане Азербайджана в течение года тратят в зарубежных странах около 600 миллионов долларов, а иностранцы в Азербайджане - 700 миллионов долларов в год».