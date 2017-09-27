Генерал запаса Яшар Айдемиров: «Армянские РСЗО «Смерч» устарели»

2017-09-27 11:40 | www.apa.az | 5

Генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров прокомментировал информацию об использовании Арменией на учениях реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Генерал заявил АПА, что это единственный вид вооружения, которым может похвастаться Армения.

«Если учесть, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» не находится на балансе ВС Армении, то РСЗО «Смерч» «самая сильная» из ракетных систем, имеющихся на вооружении их армии. Но нельзя забывать, что эти ракетные системы были произведены еще в Советский период и сданы в эксплуатацию в 1987 году. Хоть гражданские лица и не знают, профессиональные военные хорошо понимают, что успешное применение произведенного 30 лет назад и годами хранящегося на складах оружия вызывает сомнение. Скорее всего, РСЗО «Смерч» были использованы Арменией на учениях с целью проверки их пригодности. В отличие от Армении, находящиеся на вооружении азербайджанской армии и постоянно обновляющиеся ракетные системы и другие виды вооружения по своей точности и разрушительной силе сопоставимы с вооружением самых передовых армий мира».