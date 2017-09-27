В Идлибе уничтожили пятерых полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» - ВИДЕО

2017-09-27 10:16 | www.oxu.az | 5

В провинции Идлиб ликвидировали пятерых влиятельных полевых командиров, руководивших террористами группировки «Джебхат ан-Нусра».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, для поиска и уничтожения командиров боевиков задействовали всю многоуровневую систему разведки Минобороны в Сирии.

Как пояснил Конашенков, в рамках операции раскрыли место и дату проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра») южнее города Идлиб. Он подчеркнул, что по ним нанесли точный ракетно-авиационный удар после подтверждения информации по нескольким каналам о сборе полевых командиров в строении вне населенного пункта.

«В результате удара ликвидированы <…> Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)», - рассказал Конашенков.

По его словам, вместе с командирами уничтожили еще 32 боевиков, а также находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.

Как подчеркнул Конашенков, факт гибели руководства и младших командиров группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» подтвердился по нескольким независимым каналам.

«Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются», - заключил он.

Н.О.