С 15 октября по 15 ноября в Баку пройдет II шопинг-фестиваль - министр

2017-09-27 12:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С 15 октября по 15 ноября в Баку пройдет II шопинг-фестиваль. Об этом министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал на сегодняшнем брифинге, проведенном в связи с 27 сентября - Всемирным днем туризма.

По словам министра, в указанный период в торговых центрах будут предоставлены скидки.

Абульфас Гараев также добавил, что на проведение I шопинг-фестиваля было затрачено 700 тысяч манатов.

Напомним, что Бакинский шопинг-фестиваль проходил в этом году с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма, и охватил сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагали гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе были представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля были организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могли воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)