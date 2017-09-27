"Талибан" назвал главу Пентагона целью атаки на аэропорт в Кабуле – СМИ

2017-09-27 12:36 | www.trend.az | 5

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана, целью был министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле, при этом никто не пострадал.

Произошло это после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время телеканал Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и по его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.