Министр: «У нас все еще есть проблемы в сфере туризма»

2017-09-27 11:53 | www.apa.az | 5

«У нас все еще есть проблемы в сфере туризма. Никто не может сказать, что все идеально».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев. Он отметил, что несмотря на усилия, хороших результатов в пляжном туризме достичь не удалось: «В конечном итоге мы не смогли прийти к созданию образцовых пляжей, которые были бы одобрены международными организациями. Но процесс идет, и местные органы исполнительной власти этим занимаются. Я верю, что в следующем году будет больше развития в этой сфере. Несмотря на большое количество людей, трагических происшествий было не много».