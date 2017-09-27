Практическая стрельба может быть включена в программу Олимпийских игр

2017-09-27 10:30 | www.oxu.az | 5

Глава Федерации практической стрельбы России (ФСПР), избранный президентом Международной конфедерации практической стрельбы (МКПС) Виталий Крючин заявил, что данный вид соревнований может быть включен в программу Олимпийских игр, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Включение практической стрельбы в олимпийскую программу — это наша стратегическая задача. Каждый вид спорта стремится к Олимпиаде, это цель, но мы всегда будем самостоятельными и помогать нашим спортсменам», - сказал Крючин.

Н.О.