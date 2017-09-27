Внедрение электронных услуг способствует оживлению рынка недвижимости Азербайджана (ФОТО)

2017-09-27 12:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Внедрение новых электронных услуг может способствовать оживлению рынка недвижимости Азербайджана, сказал в среду начальник Службы государственного реестра недвижимости Хикмет Мустафаев на презентации новых электронных услуг регистрации недвижимости.

"Новые услуги не скажутся на ценах на недвижимость, так как они [цены] напрямую не связаны с фактором внедрения электронных услуг. Но я считаю, что эти услуги позволят несколько оживить сектор недвижимости, облегчив операции по купле-продаже квартир", - сказал Мустафаев.

В среду состоялась презентация двух новых электронных услуг Государственного комитета по имущественным вопросам - "Выдача информации о наличии квартир в многоэтажных жилых зданиях, получивших выписку из госреестра недвижимости" и "Выдача информации о стоимости покупки по контрактам купли-продажи квартир".

На сегодняшний день Государственный комитет по вопросам госимущества предоставляет 36 услуг в онлайн-режиме, четыре вида электронных услуг и три вида SMS-услуг.

Внедрение этих услуг позволит гражданам заранее в электронном порядке проверить соответствующую документацию по жилому зданию, уточнить будут ли выдаваться купчие на квартиры в этом здании. Кроме того, гражданам будет предоставлена возможность заранее ознакомиться с рыночной стоимостью квартир в том или ином многоэтажном здании.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)