Азербайджанская СК AXA Mbask провела седьмой форум страховых агентств (ФОТО)

2017-09-27 12:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Страховая компания AXA MBASK провела в Marxal Resort&Spa (Шеки) седьмой ежегодный Форум страховых агентств под названием “Gələcəyin agentləri bizik”. Как говорится в сообщении компании, распространенном в среду, в трехдневном форуме приняли участие руководители страховых агентств и страховые агенты, сотрудничающие с AXA MBASK.

В ходе форума были обсуждены новшества мирового страхового рынка, оказывающие положительное влияние на деятельность агентов и возможности их внедрения на местном рынке, планы и стратегии дальнейшего развития агентств и увеличение продаж добровольных видов страхования. Также были обсуждены предложения и проекты усовершенствования операционных процессов.

После официальной части гости Форума были приглашены на организованный в их честь гала-ужин, где всем участникам были вручены памятные призы и подарки.

Следует отметить, что Форумы страховых агентств, проводимые СК AXA MBASK, являются первыми подобного рода мероприятиями в Азербайджане.

Агенты, работая в тесной связи с клиентами и оказывая им консалтинговые услуги, помогают им делать выбор среди нынешнего разнообразия страховой продукции, а развитие сети страховых агентств способствует общему развитию страхового рынка в Азербайджане в целом.

При поддержке AXA MBASK, в краткие сроки по всему Азербайджану были открыты более 100 пунктов продаж страховых полисов, ориентированных на работу с физическими и юридическими лицами, а также с финансово-кредитными учреждениями по всем видам страхования.