С сегодняшнего дня ожидаются геомагнитные бури

2017-09-27 12:20 | www.apa.az | 5

«В настоящее время значение геомагнитного индекса Кр-1 варьируется между 1 и 2 (максимальное значение равно 9). Однако 27-28 сентября этот показатель может возрасти. В эти дни ожидается геомагнитное волнение, и даже геомагнитная буря классов G1 (27 сентября) и G2 (28 сентября). При этом максимальная шкала бурь равна G5».

Об этом в беседе с АПА сказал замдиректора по научным вопросам Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, геомагнитная буря главным образом обусловлена высокой скоростью солнечного ветра, берущего начало от «коронарного отверстия» среднего размера, имеющегося в настоящее время на поверхности Солнца.

Бабаев пояснил, что нагруженная частицами плазменная струя с легкостью покидает Солнечную корону и стремительно движется в межпланетное пространство, в том числе по направлению к Земле.

«На данный момент скорость плазменного ветра составляет 315 км/с. Однако 28 сентября скорость значительно возрастет. Кроме того, сегодня наблюдается повышение атмосферного давления, что также может способствовать росту негативных эффектов и дискомфорта», - уточнил он.