Страшное ДТП в Азербайджане: 7 погибших – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-27 10:36 | www.oxu.az | 4

Установлены личности 7 лиц, погибших при столкновении двух автомобилей в Исмаиллинском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на трассе Исмаиллы-Габала у села Топчу автомобиль марки Opel Zafira с госномером 99-DF-907 столкнулся со встречным автомобилем Toyota Prado (99-AL- 238).

В результате ДТП от полученных тяжелых травм на месте происшествия скончались житель Шеки Аббасов Рахим Серкер оглу 1964 г.р., Байрамов Рузигяр Мамед оглу 1978 г.р., жители Гаха – Керимов Яшар Камал оглу 1977 г.р., Керимли Руфана Яшар гызы 1998 г.р., а также дети в возрасте 8-13 лет – Алим Сулейманлы, Орхан Сулейманлы и Айхан Сулейманлы.

Привлеченные к месту происшествия спасатели Исмаиллинской части пожарной охраны посредством спецтехники извлекли из деформированного Opel Zafira тела погибших.

По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой после дождя дороги и превышения водителями скорости.

По сообщению, управляющий автомобилем Toyota Prado гражданин Великобритании получил травмы и помещен в Габалинский лечебно-диагностический центр.



По факту ведется расследование.

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26 сентября в селе Топчу Исмаиллинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Qafqazinfo.az, в результате столкновение автомобилей марки Opel и Prado погибли семь человек.

Отмечается, что среди погибших есть и дети.

По факту начато расследование.

С.Б.

