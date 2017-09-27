В Закатальском филиале UNEC отмечался «Всемирный день туризма» (ФОТО)

2017-09-27 13:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 27 сентября в Закатальском филиале UNEC был отмечен «Всемирный день туризма».

Как говорится в сообщении Азербайджанском государственном экономическом университете, распространенном в среду, студенты I курса, обучающиеся по специальности «Туризм и отельное дело», в качестве туриста посетили туристические зоны в Закаталах под девизом «Турист на один день». Поход начался с древней «Албанской церкви» и продолжился посещением Закатальского государственного заповедника, Чынгёзгала в селе Джар.

Преподаватели филиала Гюдрет Гыртымов и Парвана Исмаилова рассказали «студентам-туристам», что для развития различного вида туризма Закатала имеет широкий потенциал, представили им подробную информацию об исторических памятниках. Преподаватели довели до внимания посетителей, что Закатала богата 108 памятниками, принадлежащими к различным периодам. В частности было отмечено, что Государственный природный заповедник является первым заповедником, созданным на Южном Кавказе для защиты местной флоры и фауны.

Поход студентов в туристические зоны Закаталы под девизом «Турист на один день» запомнился интересными моментами.