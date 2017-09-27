Сегодня определится соперник Азербайджана по 1/4 финала Евро-2017

2017-09-27 13:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня на чемпионате Европы по волейболу среди женщин в Азербайджане и Грузии шестой день состязаний. Последние участники 1/4 финала определятся ближе к вечеру, когда на Национальной арене гимнастики пройдут еще два матча.

Первыми на площадку выйдут сборные Польши и Турции. Что примечательно, победитель в этой паре сыграет в четвертьфинале с действующими чемпионами Европы - командой России. Вслед за ними путевку в дальнейший этап турнира разыграют болгарки и немки. Интерес к этой встрече подогревает тот факт, что победивший в ней выходит на сборную Азербайджана, которая имеет в активе еще два дня для полноценной подготовки к важному поединку.

Что до других четвертьфинальных пар, то турнирная сетка выглядит следующим образом: Италия померится силами с Голландией, которая разгромила накануне Хорватию - 3-0, а Сербия поделит площадку с Беларусью, драматично отыгравшейся после 0-2 с чешками в раунде плей-офф.

Победитель турнира определится первого октября. Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки проходят в Баку (Национальная арена гимнастики, группы «A» и «C»), Гекгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа «D») и Тбилиси (Дворец спорта, группа «B»). Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата. Начиная с раунда play off, все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и золотомедальный матч пройдут в Баку.

(Автор: Шахин Кязимзаде. Редактор: Натаван Эфендиева)