Спецпредставитель ПА ОБСЕ представит отчет по итогам визита на Южный Кавказ

2017-09-27 12:26 | www.apa.az | 5

4 октября спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин представит в Постоянный совет ПА ОБСЕ отчет по итогам визита в регион.

Как передает АПА, в сообщении ПА ОБСЕ говорится, что в отчете будут отражены конкретные предложения автора в связи с деятельностью в регионе.

Отметим, 24 сентября начался визит в регион спецпредставителя ПА ОБСЕ К. Вигенина. Сегодня завершился его визит в Азербайджан. Из Баку он поедет в Грузию, а оттуда в Армению. Визит завершится 30 сентября.