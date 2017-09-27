В рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности Азербайджан опередил все постсоветские страны

2017-09-27 12:30 | www.apa.az | 5

В ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности Азербайджан в 2017 году поднялся на две строчки по сравнению с прошлым годом и занял 35-е место среди 137 стран.

Как передает АПА-Экономикс, присутствие Азербайджана в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов как «Эффективность рынка труда» (17-е место), «Инновационный потенциал» (33-е место), «Эффективность рынка товаров и услуг» (31-е место).

В рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности Азербайджан опередил все постсоветские страны - Россия занимает 38-е место, Казахстан – 57-е, Грузия - 67-е, Армения - 73-е, Таджикистан - 79-е, Украина – 81-е. Среди лидеров рейтинга Швейцария, занимающая первое место, за ней США и Сингапур.