В Ленкоране охранник умер на рабочем месте

2017-09-27 10:42 | www.oxu.az | 5

В Ленкоране произошел смертельный случай на рабочем месте.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Лянкяранском телекоммуникационном узле, в АТС №4.

Так, тело охранника управления, жителя села Шагласер Эльмира Джабраил оглу Ширалиева 1990 г.р. было обнаружено в служебной комнате сотрудниками, пришедшими на работу утром. По предварительной версии Э. Ширалиев умер от сердечного приступа.

По факту в Ленкоранской районной прокуратуре начато расследование.

A.M.

