Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником – фестиваль в Баку (ФОТО)

2017-09-27 13:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер – открылся фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма, сообщает Trend Life. Фестиваль, организованный при содействии Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", проходит у Девичьей башни.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты в интересные места, которыми так богата наша земля. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов - всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстрорастущих и наиболее важных секторов экономики в мире. А для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. Сектор туризма составляет 10% мирового ВВП и в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет, в том числе и в Азербайджане.

В фестивале принимают участие посольства более десяти стран, представлены павильоны с различной символикой, сувенирами, литературой, национальными блюдами. Главная цель фестиваля – пропаганда туристического потенциала, истории, культуры, традиций, национального наследия страны, развитие межкультурного диалога.

Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Признавая важность международного туризма в содействии лучшему взаимопониманию между народами, что ведет к повышению осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и к лучшему пониманию ценностей разных культур, тем самым способствуя укреплению мира на планете, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в целях развития.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)