Aрестован начальник продовольственного управления Минобороны РФ

2017-09-27 12:54 | www.apa.az | 5

Начальник продовольственного управления Минобороны РФ полковник Александр Бережной арестован, ему инкриминируется взяточничество и мошенничество.

Как сообщает АПА со ссылкой на Lenta.ru, по версии следствия Бережной причастен к мошенническому хищению 20 миллионов рублей при исполнении контракта петербургской компанией «Профбизнес» на поставку различной «пищевой» спецтехники, а также получению взяток на 368 миллионов рублей от коммерсантов за оказание им общего покровительства и помощь при новых контрактах.

Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и части 6 статьи 290 УК («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»).

Адвокаты Бережного обжаловали постановление об аресте своего подзащитного в Московском окружном военном суде (МОВС), который жалобу защиты отклонил.