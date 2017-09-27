Правительственная делегация Узбекистана посетит Германию в ноябре

2017-09-27 13:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В ноябре правительственная делегация Узбекистана посетит Германию, говорится в сообщении МИД страны. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия Гюнтера Оверфельда.

Посол вручил копии верительных грамот. В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ФРГ, в том числе в формате «Узбекистан – Евросоюз», в рамках международных и региональных организаций.

Стороны обменялись мнениями по срокам и программе визита в ноябре в ФРГ правительственной делегации Узбекистана, графику других предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.

(Автор: Али Мустафаев)