Глава Дагестана написал заявление об отставке

2017-09-27 13:13 | www.apa.az | 4

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет свою должность в рамках новой волны отставок губернаторов.

Как передает АПА со ссылкой на РБК, его экстренно вызвали в Кремль обсудить отставку и преемников.





Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.



«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник РБК в окружении главы региона. «Абдулатипова спросили есть ли у него какие то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — рассказал источник для РБК.





Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление «по собственному желанию», рассказал источник близкий к силовым структурам республики.





Начальник управления по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана​ Тамара Чиненная на момент написания материала была недоступна для комментариев.





Ранее источники РБК в Кремле сообщали о возможной скорой отставке около 10 глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев. На этой неделе уже ушли в отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Исполняющим обязанности нижегородского губернатора был назначен 40-летний замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин, Самарскую область возглавил 47-летний сенатор Дмитрий Азаров.



Накануне источники РБК в окружении главы Дагестана опровергали статью газеты «Ведомости» о его возможной отставке, заявив, что такие сообщения появляются уже на протяжении четырех лет и до сих пор не подтвердились. По словам источника РБК в окружении Абдулатипова, слухи о скорой отставке главы Дагестана появляются с сентября 2013 года, когда Рамазан Абдулатипов был назначен на эту должность. «У нас это называют «феноменом Абдулатипова», — рассказал источник. «Пока ни один такой слух не подтвердился», — заметил он.





При этом собеседник РБК рассказал, что Абдулатипов сейчас находится в двухнедельном отпуске. «Если бы отста​вка готовилась, то глава республики, несомненно, был бы в курсе собственной отставки, так как его бы предупредили, и в отпуск он вряд ли уехал бы», — говорил РБК второй источник, близкий к администрации республики. По его словам, если бы было принято решение, «была бы паника». «Половина местной администрации все еще общается с Магомедсаламом [Магомедовым. — РБК], а он в Кремле сидит, и наверняка сигнализировал бы своим людям. Но тут паники нет», — сказал источник. Один из источников РБК добавил, что глава Дагестана был уверен, что его заранее предупредят об отставке и позволят соответствующе «отработать ее медийно»



