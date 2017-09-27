Мобильный оператор: Тариф CavanNar стал еще более выгодным

2017-09-27 13:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Оператор Nar внес изменения в CavanNar, являющийся выгодным тарифом, в котором специально для молодежи воедино собраны минуты, SMS и интернет-трафик.

Как говорится в сообщении оператора мобильной связи, распространенном в среду, в правила предоставления бонусов в рамках данного тарифного плана были внесены изменения, благодаря которым, мобильный оператор представил самое выгодное предложение для молодого поколения на местном рынке мобильной связи. Так, присоединившись к данному тарифу, молодые абоненты будут ежемесячно получать по 300 минут внутри сети, 300 SMS на все номера внутри страны и 300 МБ интернет-трафика. Присоединиться к данному тарифу, объединяющему в себе более чем выгодные возможности для общения, можно всего за 99 гяпик.

Молодые абоненты, в возрасте от 16-ти до 25-ти лет, могут присоединиться к кампании в любом центре клиентского обслуживания или магазине Nar, предъявив свое удостоверение личности. Более подробную информацию о тарифах и кампаниях мобильного оператора можно получить на странице nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более двум миллионам абонентам.