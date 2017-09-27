Как армянский генерал нитки воровал и солдат заставлял спать на старых матрасах: генсек ОДКБ Хачатуров подозревается в коррупции

2017-09-27 13:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Армении занялась изучением публикаций в прессе о бывших и нынешних высокопоставленных чиновниках Минобороны, говорится в ответе пресс-службы структуры на запрос Armtimes.com.

В запросе на имя Генпрокурора Артура Давтяна ресурс хотел получить информацию о том, изучила ли прокуратура три публикации сайта Mamul.am. В одной из статей говорилось о предполагаемой протекции бывшего начальника Генштаба ВС Армении, ныне генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, в другой – о покупке начальником управления тыла ВС Армении Норайром Йолчяном квартиры стоимостью 3,5 миллиона долларов и лифта за 60 тысяч долларов. В третьей статье также упоминается Хачатуров, пишет epress.am.

«В статье «Начальник управления тыла купил квартиру за 3,5 миллиона долларов и заплатил 60 000 долларов за лифт» говорится, что Йолчян контролирует теневые потоки поставщиков минобороны и обеспечивает бесперебойную работу «лифта», перемещающего похищенные деньги снизу вверх. Согласно публикации, Йолчян купил квартиру площадью 750 квадратных метров на [центральном] Северном проспекте в Ереване, после чего, узнав, что лифт не доходит до его квартиры, приобрел новый за 60 000 долларов. В Генпрокуратуре изучили публикацию и установили, что сама по себе она не содержит данных, свидетельствующих о преступной деятельности Йолчяна, и признаков сообщения о преступлении. Поэтому, достаточных оснований для возбуждения уголовного дела нет», — говорится в ответе прокуратуры.

Другая публикация под заголовком «В минобороны произошло хищение на сумму 810 миллионов драмов?» затрагивает один из объявленных оборонным ведомством конкурсов, к которому предположительно имеет отношение Юрий Хачатуров. Armtimes.com сообщает, что статья построена на показаниях свидетеля, в рамках одного уголовного дела. В министерстве ежегодно объявляется конкурс на поставку ниток с технической характеристикой о 100-процентном содержании хлопка. На протяжении более 10 лет в конкурсе побеждает одна и та же компания, и в течение года в министерство поставляются 100-процентные хлопковые нити на сумму 90 миллионов драмов (свыше 188 280 долларов). Согласно публикации, 100 процентных хлопковых ниток быть не может, и подобные критерии преследуют цель предотвратить участие в конкурсе других компаний. На самом деле осуществлялась поставка ниток из стопроцентного полиэстера, и якобы за 10 лет министерству причинили вред на 810 миллионов драмов. Генпрокуратура занялась рассмотрением и этой публикации.

«В связи с данными, содержащими признаки предполагаемого преступления, сообщаем, что еще 1 марта 2014 года прокурор отдела защиты госинтересов при Центральной военной прокуратуре завел уголовное дело по признакам статьи «Халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия», которое закрыли на основании отсутствия состава преступления», — говорится в ответе прокуратуры.

Уголовные процедуры в связи с третьей публикацией еще не завершены. В этой статье затрагивается вопрос поставляемых армии матрасов. По данным анонимного источника, в армию ежегодно поставляют 15 000 матрасов, однако вместо новых минобороны получает старые. Старые списываются и, согласно действующим правилам, должны быть утилизированы, но их отправляют поставщику, который, сменив ткань на матрасе, вновь возвращает их минобороны.

«Согласно публикации, в этом случае минобороны наносится ущерб на 2 миллиарда драмов, а за сделкой стоит Юрий Хачатуров. Обстоятельства, описанные в статье «Хищение на 2 миллиарда драмов и снова в минобороны», рассматриваются в рамках предварительного следствия по уголовному делу, заведенному 30 августа 2017 года», - говорится в ответе Генпрокуратуры.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)