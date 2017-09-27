Государственный таможенный комитет опроверг информацию о незаконной миграции в Европу через Баку

2017-09-27 13:14 | www.apa.az | 5

Государственный таможенный комитет Азербайджана опроверг информацию ряда СМИ о якобы имеющей место незаконной миграции в Европу через азербайджанскую территорию.

Как сообщили АПА-Экономикс в комитете, ранее ряд местных СМИ со ссылкой на турецкую прессу распространили информацию о задержании полицией в турецком городе Чорум автотранспортного средства с более чем 200 мигрантами – гражданами Азербайджана и Афганистана. Отмечалось, что нелегальные мигранты пытались за определенную плату попасть в Европу. При этом утверждалось, что в Азербайджане их посадили в автотранспортное средство с государственным регистрационным номером 34 DH 9435.

«Распространенная информация не соответствует действительности. Проведенное расследование показало, что перевозившее мигрантов транспортное средство с турецким государственным регистрационным номером 34 DH 9435 вообще не въезжало на таможенную территорию Азербайджана. Прицеп данного автотранспортного средства с регистрационным номером 34 EL 322 был на территории Азербайджана один раз - в 2010 году»,- отмечается в заявлении пресс-службы ГТК.

ГТК также заявляет, что в подготовленном по данному факту материале турецких СМИ отмечается о наличии среди мигрантов афганцев, таджиков, туркменов и узбеков, но не азербайджанцев.