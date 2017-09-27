В Азербайджане более 3 тысяч людей стали жертвами мин и НРБ

2017-09-27 14:05 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов.

По его словам, в Азербайджане конкретное число жертв мин и НРБ назвать трудно: «По приблизительным подсчетам из 3 тысяч человек 500 погибли, 2500 живы».

Х.Сафиханов отметил, что до сегодняшнего дня объединение оказало психологическую и юридическую поддержку жертвам из 8 регионов: «Проекты по созданию экономических условий для жертв мины охватывают Товузский, Тертерский и Физулинский районы. Потому что в этих районах больше всего мин и НРБ. 3 жертвам мин в Товузском, Тертерском и Физулинском районах, которые находятся в тяжелом положении, была оказана финансовая помощь».

Х.Сафиханов подробно рассказал о последнем отчете о кассетном оружии Международной кампании по запрещению противопехотных мин - Коалиции против кассетных боеприпасов. Он отметил, что Конвенцию о кассетных боеприпасах подписали 119 стран: «102 страны завершили процесс ратификации. 76 государств, включая страны Южного Кавказа, пока не присоединились к конвенции. В отчетный период на территории двух государств были зарегистрированы факты использования кассетного оружия – правительственными войсками в Сирии и возглавляемыми Саудовской Аравией силами коалиции в Йемене».

По приблизительным подсчетам, 56 тысяч людей в 33 странах стали жертвами этого оружия. В отчете говорится, что Азербайджан не может присоединиться к данной конвенции так как часть его территории оккупирована вооруженными силами другой страны. В Азербайджане не зарегистрированы факты производства, использования и вывоза из страны кассетного оружия. В отчете отражено, что после апрельских событий в 2016 году на двух территориях были обнаружены неразорвавшиеся снаряды кассетного типа M095 DPICM и 9M55K.

«Особенность кассетного оружия заключается в том, что после использования оно обладает свойствами мины», - подчеркнул Х.Сафиханов.