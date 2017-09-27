Папу Римского обвинили в пропаганде ереси

2017-09-27 11:10 | www.oxu.az | 4

Группа из 60 консервативных служителей Католической церкви направила понтифику письмо с «сыновними наказами».

Служители критикуют Франциска за содержимое его апостольского обращения «Радость любви», сообщает Oxu.Az со ссылкой на Euronews.

Все пункты критики связаны с позицией понтифика в отношении развода.

Папа Франциск рекомендовал не отказывать разведенным супругам в католическом причастии, включая случаи, когда они регистрируют новый брак в светских институтах.

Свою подпись под обвинениями в адрес папы не поставил ни один из 200 кардиналов Католической церкви и лишь один из 5000 епископов, и потому послание вряд ли будет удостоено внимания официального Ватикана.

Н.Г.

