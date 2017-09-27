Президент Ильхам Алиев: Вопросы безопасности становятся приоритетной сферой для государств (версия 2)

2017-09-27 13:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

Глава государства подчеркнул успешное развитие отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Беларусью в различных направлениях - сферах безопасности, экономики, энергетики, торговли, военно-технического сотрудничества и в других областях. Отметив значимость взаимных визитов высокого уровня, многочисленных совместных проектов, реализуемых двумя странами, с точки зрения укрепления двусторонних отношений, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении связей.

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан и Беларусь поддерживают друг друга и в международных организациях.

Коснувшись сферы безопасности, Президент Ильхам Алиев отметил, что существует много вопросов, в связи с которыми должны быть проведены обсуждения и осуществлена совместная деятельность. Глава государства сказал, что в мире возрастают угрозы, и вопросы безопасности становятся приоритетной сферой для государств. Президент Ильхам Алиев отметил, что хорошие связи между двумя странами существуют и в этом направлении, подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере безопасности.

Государственный секретарь Станислав Зась передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он отметил, что белорусская сторона высоко ценит внимание, оказываемое Президентом Азербайджана делу укрепления связей между двумя странами и народами, и Президент Беларуси передает свою признательность в связи с этим.

Станислав Зась сказал, что двусторонние отношения стран успешно развиваются во всех сферах. Он подчеркнул, что в результате проделанной работы торговый оборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 10 процентов. Станислав Зась отметил, что в его стране с нетерпением ожидают визита Президента Азербайджана.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Беларуси Александра Лукашенко, попросил передать его приветствия Президенту Беларуси.