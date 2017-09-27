Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку

2017-09-27 13:44 | www.trend.az | 4

Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов сообщил, что, скорее всего, в среду подаст заявление об отставке, передает РИА Новости.

"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов", — заявил Абдулатипов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

В качестве основной причины отставки Абдулатипов назвал возраст. "Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась", — заявил Абдулатипов.