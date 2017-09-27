Посол: «В отношениях США и Азербайджана наблюдается прогресс»

2017-09-27 14:12 | www.apa.az | 4

«В последнее время в отношениях между Соединенными Штатами и Азербайджаном наблюдается прогресс».

Как сообщает северное бюро АПА, об этом сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута в ходе посещения Хачмазского района республики.

Дипломат дал положительную оценку состоянию двусторонних отношений.

«Считаю, что в последнее время в отношениях между двумя странами наблюдается продвижение, прогресс. Несколько дней назад был продлен знаменитый нефтяной контракт, в котором принимают активное участие и американские компании. Кроме того, есть ряд сфер, в которых наши страны также могли бы сотрудничать. Мы держим этот вопрос в центре внимания и стремимся к развитию связей в данных сферах», - отметил дипломат.

Посол напомнил, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипотношений между США и Азербайджаном, а в следующем году будет отмечаться 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики.

«В преддверии этих событий мы стараемся приложить все усилия для углубления и развития наших отношений, для того, чтобы поднять их на еще более высокий уровень», - подчеркнул Секута.