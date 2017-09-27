В Азербайджане цены в ресторанах должны быть по единому меню - министр

2017-09-27 13:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цены в ресторанах должны быть по единому меню, независимо от того, кто их посещает - местное население или иностранцы, и соответствующие органы должны принимать меры против тех, кто не выполняет это условие. Об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев во время сегодняшнего брифинга, проведенного в связи с отмечаемым 27 сентября - Всемирным днем туризма.

Комментируя вопрос касательно отсутствия современных санитарных узлов на обочине автомагистралей, министр сказал, что вдоль автомагистралей построены новые рестораны современного типа. «Были проведены переговоры с ОАО «Азеравтойол», где обсуждался вопрос о том, чтобы вдоль дорог в нескольких местах были созданы санитарные узлы и места культурного обслуживания. Перед нами в качестве плана стоит их создание в централизованной форме. Об этом также должны думать и предприниматели», - отметил министр.

Абульфас Гараев добавил, что с существующей сегодня базой Азербайджан способен принять 3-3,5 миллиона туристов: «Однако с проведением новых мер, эти возможности должны быть расширены».

По словам министра, важно также и совершенствование навыков персонала в объектах размещения.

Абульфас Гараев добавил, что, несмотря на приложенные усилия, достичь желаемых результатов в улучшении обслуживания пляжей в летний сезон не удалось. «В некоторых местах организовать пляжный туризм не получилось. В конечно итоге мы не могли создать образцовых пляжей, добиться результатов, которые были бы приняты международной организацией. Однако работа в этом направлении продолжаются, ею занимаются местные органы исполнительной власти. Верю, что в следующем году удастся добиться большего развития в этой сфере», - отметил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)