Azercell открыл магазин в новой концепции (ФОТО)

2017-09-27 14:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell представила в пользование очередной магазин, который отличается особым комфортом и инновационным стилем.

Как говорится в сообщении оператора, распространенном в среду, компания, которая всегда отличается новшествами в области обслуживания клиентов и придает большое значение обеспечению удовлетворенности абонентов, 26 сентября представил офис Sahil Franchise новой концепции, расположенный на проспекте Бюль-бюля (вблизи метро Сахиль). Офис, расположенный на площади 110 квадратных метров и оборудованный самым современным оборудованием, сконструирован в соответствии с новой концепцией Nordic.

Президент компании Вахид Мурсалиев, выступивший на церемонии открытия, подчеркнул, что данный магазин является примером прозрачного бизнеса, построенного на основании взаимодоверия и профессионализма с компанией NLT, которая является надежным партнером компании Azercell на протяжении многих лет.

По его словам, центр, составленный на базе концепции, разработанной самой компанией Azercell, будет находиться под успешным руководством компании NLT и будет обслуживать клиентов на высоком уровне в любое время. Также, он отметил, что для обеспечения оперативного и качественного обслуживания абонентов будет продолжено увеличение количества офисов “Azercell Ekslüziv” (Azercell Exclusive) новой концепции по всей стране.

Отличительная особенность магазина заключается в наличии открытых площадей в офисе, удобстве сервисов и возможностях выбора. Здесь абоненты могут изучить и сравнить желаемую продукцию, протестировать ее. В случае неправильного выбора, невозможности подключения услуг и при других проблемах профессиональные продавцы окажут нужную поддержку клиентам. В данном офисе также осуществляются все операции, предоставляемые в прочих абонентских службах, за исключением операций по получению фактур и по переводу номера с одного имени на другое. Наши абоненты могут приобрести различные аксессуары, приспособления, поддерживающие мобильные технологии, и в то же время мобильные телефоны в кредит и за наличные средства.

Отметим, что в связи с открытием офиса клиентам, отличающимся особенной лояльностью по отношению к компании Azercell, была предоставлена скидка в размере 50 процентов на все телефоны.

Для получения более подробной информации вы можете обратиться по адресу news@mcs.az.



ООО Azercell, лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и самый крупный капиталист ненефтяного сектора, было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации Азербайджана, охватывает 80 процентов территории, и 99,8 процента населения страны. На сегодняшний день 4,5 миллиона людей выбирает услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, Телефонный центр 24/7, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan İmza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.