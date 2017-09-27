Стали известны место и время проведения церемонии прощания с Лютфи Заде

2017-09-27 14:38 | www.apa.az | 5

Об этом АПА сообщила близкий родственник Лютфи Заде, народная артистка, режиссер Джаннат Салимова.

По ее словам, тело ученого будет доставлено в Баку утром 29 сентября.

«Самолет, который осуществит рейс Нью-Йорк-Баку, приземлится утром в 06:00 29 сентября. Тело Лютфи Заде из аэропорта напрямую будет отвезено в мечеть «Гейдар». Затем в 12:00 в Национальной академии наук начнется церемония прощания. Лютфи Заде будет похоронен в I Аллее почетного захоронения».

Джаннат Салимова добавила, что сын ученого Норман Заде не примет участие в похоронах.

Вице-президент НАНА Иса Габибейли сказал АПА, что церемония прощания с азербайджанским ученым Лютфи Заде будет проведена с 12:00 до 14:00 в Национальной академии наук Азербайджана.

По его словам, в похоронах примут участие весь коллектив НАНА, официальные лица.

После церемонии прощания Лютфи Заде будет похоронен в I Аллее почетного захоронения.

Отметим, всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку в семье Рагима Алескерзаде (1895—1980) и Фейги (Фани) Моисеевны Коренман (1897—1974) врача-педиатра по профессии еврейского происхождения.

Рагим Алескерзаде, чья семья происходила из города Ардебиль, был направлен в Баку в годы Первой мировой войны. В Баку он занимался торговлей.

Окончив в 1942 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1943 эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946).

10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Всемирно известный ученый скончался 6 сентября в Калифорнии на 97 году жизни.