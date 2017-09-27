Мансимов: Lukoil нанесла Palmali ущерб на 4 млрд. долларов

2017-09-27 14:39 | www.apa.az | 5

Palmali Holding готовится во второй раз подать в суд на «дочку» Lukoil – компанию Litasco.

Как передает АПА-Экономикс, об этом Anadolu заявил глава Palmali Holding Мубариз Мансимов. По его словам, Palmali Holding требует от Litasco компенсации на 2 млрд. долларов: «Однако Lukoil хочет продать Litasco и не платить».

Он напомнил, что 18 января 2005 года Palmali Holding и Litasco заключили контракт на поставку судна на 440 млн. долларов. «Однако Litasco нарушила условия контракта, чем нанесла Palmali ущерб на 4 млрд. долларов. В 2015 году стороны опять сели за стол переговоров, однако условия противоположной стороны не имели законного основания. Лондонский верховный арбитражный суд уже 8 месяцев рассматривает иск. Если выявятся нарушения, можно начинать судебную тяжбу».

Отметим, что Lukoil и Palmali Denizçilik в апреле этого года заключили 10-летний контракт на транспортировку нефти и нефтепродуктов.