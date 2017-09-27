Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету

2017-09-27 11:32 | www.oxu.az | 4

Министерство обороны России провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Тополь в Астраханской области.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь", - говорится в сообщении.

Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

"В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны", - отметили в Минобороны РФ.

Н.О.