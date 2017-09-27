Глава генштаба США: Военное превосходство Москвы над Вашингтоном недопустимо

2017-09-27 11:39 | www.oxu.az | 4

Глава Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что США не допустят военного превосходства России над собой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Kommersant, об этом он сказал на слушаниях в Сенате США, на которых обсуждался вопрос об утверждении его кандидатуры на новый срок.

«Россия в настоящее время действительно бросает нам много военных вызовов и остается единственной потенциальной экзистенциональной угрозой для США. Россия модернизирует все элементы своей ядерной триады», - подчеркнул военный.

На вопрос законодателей о том, как Соединенные Штаты должны реагировать «на развертывание Россией ядерной крылатой ракеты наземного базирования» он ответил: «Мы должны продолжать убеждать Россию как напрямую, так и вместе со своими союзниками вернуться к полному и поддающемуся контролю выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ситуация, когда мы выполняем условия договора, а они — нет, недопустима».

По его словам, администрация Дональда Трампа «осуществляет сейчас всесторонний обзор фактов нарушений Россией ДРСМД».

«По итогам обзора представят рекомендации о соответствующих ответных действиях со стороны США, что будет включать в себя и военные меры, призванные усилить давление на Россию», - сказал глава КНШ.

Он также отметил, что, развернув новую крылатую ракету, Россия «расширила свои возможности нанесения ударов как ядерными, так и неядерными средствами», что представляет угрозу для США.

Н.О.