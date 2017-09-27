МИД: Прошедшие 20 лет были знаменательны развитием связей между Азербайджаном и Сербией

2017-09-27 14:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Прошедшие 20 лет были знаменательны с точки зрения устойчивого развития связей в политической, экономической, научной, культурной и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Сербией. Об этом говорится в поздравительном письме министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, направленном сербскому коллеге Ивице Дачичу в связи с 20-летием установления дипломатических связей между двумя странами, сообщает в среду МИД Азербайджана.

В письме отмечается, что все эти годы Азербайджан и Сербия поддерживали друг друга в рамках международных организаций, а также выражается признательность за принципиальную позицию Сербии по вопросу скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе принципа территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана.

С подписанием главами двух государств 8 февраля 2013 года Декларации о дружественных отношениях и стратегическом партнерстве двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербией вышли на новый уровень, говорится в письме.

Отмечается, что этот документ открыл новые перспективы для дальнейшего расширения азербайджано-сербского сотрудничества и выражается уверенность в том, что обозначенные в нем цели будут успешно реализованы в последующие годы.

В письме, направленном главе МИД Азербайджана министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, в свою очередь, отмечается, что наряду с укреплением отношений братства и взаимоуважения, за прошедший период появилась стабильная основа для долгосрочного и тесного сотрудничества между странами. Министр выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства и традиционных дружественных отношений между Сербией и Азербайджаном, а также надежду на продолжение и успешное развитие взаимного сотрудничества в различных сферах благодаря совместным усилиям.

Сербский министр также выразил признательность за принципиальную позицию Азербайджана в вопросе защиты территориальной целостности и суверенитета его страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)