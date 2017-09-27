Азербайджан ожидает роста туристов из Юго-Восточной Азии - министр

2017-09-27 14:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает роста туристов из Юго-Восточной Азии. Об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев на сегодняшнем брифинге, проведенном в связи с отмечаемым 27 сентября - Всемирным днем туризма.

Абульфас Гараев добавил, что туристические компании Китая проявляют интерес к Азербайджану.

Глава ведомства также затронул тему возросшего потока туристов в Азербайджан и различных мнений, высказываемых по этому поводу. «В частности, говорят, что некоторые туристы не умеют себя вести. Однако, следует учесть, что гостеприимство достаточно сложное понятие. Если мы хотим популяризировать Азербайджан, то необходимо чтобы люди из других стран приезжали и увидели нашу страну», - отметил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)