МЭПР о предстоящей зиме в Азербайджане

2017-09-27 11:44 | www.oxu.az | 0

В Бюро гидрометеорологических прогнозов департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов прокомментировали слухи о холодной погоде этой зимой на территории республики.

Как передает Oxu.Az, и.о. директора бюро прогнозов Гюльшад Мамедова сказала Report, что давать прогнозы о зимнем сезоне пока рано:

«Прогнозы по сезонам дает Бюро прогнозов. Пока еще неправильно давать прогнозы о том, как пройдет эта зима. Прогноз погоды по зимнему сезону будет опубликован в начале декабря».

Отметим, что вчера местные СМИ написали о том, что эта зима в Азербайджане будет суровой.

A.M.

