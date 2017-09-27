Центр: Продвижение Азербайджана в самом значимом мировом рейтинге является оценкой проводимых президентом реформ

2017-09-27 15:35 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА-Экономикс в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, по многим индикаторам в рейтинге ВЭФ Азербайджан добился прогресса. «Наибольшего прогресса страна добилась по показателю «Конкурентоспособность компаний», заняв 40-е место и улучшив позиции на 20 строчек. По индикатору «Общественные институты» Азербайджан улучшил позиции на 15 ступеней (33-е место), «Эффективность рынка труда» – на 19 ступеней (31-е место), «Развитие финансового рынка» – на 18 ступеней (79-е место), «Инновационный потенциал» – на 11 ступеней (33-е место). Лишь по двум индикаторам – «Макроэкономическая среда» (65-е место) и «Технологический уровень» (56-е место) Азербайджан ухудшил свои позиции», - указывает центр.

В ведомстве считают, что улучшение позиций Азербайджана в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности позволяет надеяться на продвижение страны и в других международных рейтингах. «Правительством страны выполнен комплекс мероприятий в рамках распоряжения президента Азербайджана от 13 июля 2016 года с целью улучшения позиций страны в международных рейтингах. В частности, внесены поправки в законодательство и административные процедуры для улучшения бизнес-среды, повышения инвестиционной привлекательности страны. Улучшение позиций Азербайджана в самом значимом мировом рейтинге является высокой оценкой проводимых президентом Ильхамом Алиевым комплексных экономических реформ со стороны международной общественности».