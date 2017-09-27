Комитет парламента Грузии выразил отношение к проблеме хиджаба

2017-09-27 15:57 | www.apa.az | 5

Председатель Комитета парламента Грузии по вопросам образования, науки и культуры Мариам Джаши выразила отношение к инциденту, связанному с запретом ношения хиджаба в школе в селе Гараджала грузинского района Телави.

Как сообщает местное бюро АПА, председатель комитета сказала, что школа должна быть отделена от религии: «Законодательство и субъективная позиция заключаются в том, что школа должна быть отделена от политики и религии».

Ассоциация молодых юристов Грузии начала расследовать проблему, связанную с запретом ношения хиджаба в школе в селе Гараджала. В связи с данным вопросом структура обратится в Аппарат омбудсмена.

Отметим, в селе Гараджала грузинского района Телави директор школы не впустила в школу ученицу 7-го класса, которая носит хиджаб.