Автомобиль руководителя AzTV отправлен на штрафстоянку – ОБНОВЛЕНО

2017-09-27 11:46 | www.oxu.az | 4

Глава пресс-службы телеканала AzTV Хатира Гасымова прокомментировала новость о том, что автомобиль главы телеканала Арифа Алишанова был отправлен на штрафстоянку.

Как передает Oxu.Az, Х.Гасымова сообщила Report, что не располагает такой информацией:

«Эта новость не соответствует действительности».

10:55

Автомобиль руководителя телеканала AzTV Арифа Алышанова был отвезен на штрафстоянку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, причиной стала непогашенная задолженность по штрафам.

Так, принадлежащий А. Алышанову автомобиль марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 99-AA-100, был остановлен сотрудниками дорожной полиции и ввиду неуплаченных долгов по штрафам, протоколы которых были составлены в электронном порядке, был доставлен на штрафстоянку.

По информации, автомобиль забрали со штрафстоянки и он уже находится у А. Алышанова.

A.M.

